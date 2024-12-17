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Сын Боярского заменил Хинштейна на посту в Госдуме

Сергей Боярский стал главой комитета ГД по информационной политике

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Новым председателем думского комитета по информационной политике, технологиям и связи стал Сергей Боярский, сын актера Михаила Боярского. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Мы все хорошо знаем Сергея Михайловича Боярского. <...> Как говорится, в особых представлениях он не нуждается», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Он пожелал удачи в работе новому председателю думского комитета.

Должность председателя IT-комитета освободилась в начале декабря, когда президент России Владимир Путин назначил занимавшего этот пост Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

О том, что сын Боярского может занять пост Хинштейна в Госдуме стало известно 9 декабря. Такие рекомендации дал Совет Думы.

Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна.

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