Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов: события 11-летней давности определили будущее Донбасса

Политик Рогов: создание ДНР 11 лет назад определило будущее всей Новороссии
close
Сергей Аверин/РИА Новости

События, которые произошли 11 лет назад, определили будущее Донбасса и всей Новороссии. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Война за свободу и будущее: 11 лет со дня образования ДНР». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Началась долгая, непростая борьба за обретение сначала независимости, а затем, естественно, и за возвращение домой», — сказал Рогов.

В ходе встречи эксперты напомнили, что точкой отсчета новой эпохи для Донбасса и Новороссии стало 7 апреля 2014 года. Тогда была подписана декларация о суверенитете и провозглашено создание Донецкой народной республики (ДНР).

До этого Рогов сообщил, что российские подразделения выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Лобкового Запорожской области.

3 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль села Веселое в ДНР и Лобковое. Российские войска продолжают свое продвижение по всей линии фронта.

Ранее военный блогер сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами