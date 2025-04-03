События, которые произошли 11 лет назад, определили будущее Донбасса и всей Новороссии. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Война за свободу и будущее: 11 лет со дня образования ДНР». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Началась долгая, непростая борьба за обретение сначала независимости, а затем, естественно, и за возвращение домой», — сказал Рогов.

В ходе встречи эксперты напомнили, что точкой отсчета новой эпохи для Донбасса и Новороссии стало 7 апреля 2014 года. Тогда была подписана декларация о суверенитете и провозглашено создание Донецкой народной республики (ДНР).

До этого Рогов сообщил, что российские подразделения выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Лобкового Запорожской области.

3 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль села Веселое в ДНР и Лобковое. Российские войска продолжают свое продвижение по всей линии фронта.

Ранее военный блогер сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР.