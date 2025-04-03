Российские войска взяли под контроль села Веселое и Лобковое

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» взяли село Лобковое в Запорожской области.

Российские военные также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле ДНР и Январское Днепропетровской области.

2 апреля Telegram-канал SHOT писал, что российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области. По его данным, им осталось освободить только населенный пункт Горналь.

При этом военкоры призвали «не бежать впереди штурмовых отрядов» и уточнили, что военным еще предстоит окончательно освободить другое село — Гуево.

Ранее военный блогер заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР.