Рогов сообщил о зачистке запорожского села от солдат ВСУ

Российские подразделения выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Лобкового Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет ТАСС.

«На Степногорском направлении запорожского фронта наши войска выбили противника из Лобкового, заканчивают зачистку населенного пункта от боевиков ВСУ», — сказал он.

Незадолго до этого Рогов также сообщал, что силы РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ западнее населенного пункта Лобковое.

3 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. Российские войска продолжают свое продвижение по всей линии фронта.

2 апреля Telegram-канал SHOT писал, что российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области. По его данным, им осталось освободить только населенный пункт Горналь.

Ранее силовики назвали пользу взятия под контроль Запорожья в ДНР.