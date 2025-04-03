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Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС

Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизацией организации
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Vadim Ghirda/AP

Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), так как считает, что он в последние годы превратился из независимой организации в политическую. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«В последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд», — озвучил позицию Венгрии политик.

Орбан добавил, что законопроект о выходе Венгрии из МУС будет внесен на рассмотрение венгерского парламента в четверг.

3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия выходит из МУС.

Несмотря на это, в МУС заявили, страна по-прежнему обязана сотрудничать с организацией. В частности, Венгрия должна арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Будапешт. Ордер на его арест МУС выдал в ноябре 2024 года за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

До этого Орбан гарантировал Нетаньяху, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на территории Венгрии.

Гергей Гуйяш также отмечал, что Венгрия не ратифицировала Статут МУС, поэтому премьер Израиля может приехать в страну, не опасаясь ареста.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательствах.

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