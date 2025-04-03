МУС призвал Венгрию сотрудничать в связи с визитом Нетаньяху

МУС призвал Венгрию сотрудничать с судом в связи с визитом Нетаньяху в страну

Пресс-служба Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается визита Нетаньяху, суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест», — говорится в сообщении.

Там отметили, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с судом

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления во время операции секторе Газа.

3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда. Соответствующее решение приняло венгерское правительство. По словам Гуйяша, процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией Венгрии и международно-правовыми рамками будет инициирована кабмином 3 апреля.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.