Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МУС призвал Венгрию сотрудничать в связи с визитом Нетаньяху

МУС призвал Венгрию сотрудничать с судом в связи с визитом Нетаньяху в страну
close
Ronen Zvulun/Reuters

Пресс-служба Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается визита Нетаньяху, суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест», — говорится в сообщении.

Там отметили, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с судом

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления во время операции секторе Газа.

3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда. Соответствующее решение приняло венгерское правительство. По словам Гуйяша, процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией Венгрии и международно-правовыми рамками будет инициирована кабмином 3 апреля.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами