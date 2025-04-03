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В ООН выступили против введения внешнего управления на Украине

Замгенсека ООН Лакруа заявил, что на Украине есть законное правительство
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа выступил против введения временного управления на Украине ради проведения выборов. Дипломат прокомментировал соответствующую инициативу президента РФ Владимира Путина в ходе интервью для газеты El Pais.

«Ответ очень прост: на Украине уже есть законное правительство», — сказал он.

28 марта российский лидер прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом, в том числе встретившись с членами экипажа атомной подводной лодки «Архангельск». В ходе беседы Путин предложил ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН при участии США, европейских государств и зарубежных партнеров РФ. Он выразил уверенность, что после этого в стране можно было бы провести выборы и сформировать новое правительство, которое бы пользовалось доверием со стороны населения.

Как отметил президент РФ, нынешнее украинское руководство утратило свою легитимность. В связи с этим Москва не видит в Киеве людей, с которыми можно было бы подписать мирное соглашение.

Позже об этой инициативе высказался американский лидер Дональд Трамп. Он признался, что его «очень разозлили» слова Путина. Также глава Белого дома пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если Москва в скором времени не заключит мирное соглашение с Киевом.

Ранее бывший премьер-министр Украины оценил идею Путина о внешнем управлении.

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