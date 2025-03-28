«Внешнее управление — один из вариантов»: Путин предложил новый план для Украины

Владимир Путин предложил обсудить введение временного международного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволило бы провести выборы и сформировать правительство, которому будет доверять народ. Президент подчеркнул, что Москва не видит, с кем заключать соглашения, поскольку считает нынешние украинские власти нелегитимными.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Такое предложение он озвучил во время посещения Мурманска, где встречался с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск».

По его словам, управление при участии США, европейских стран и партнеров России позволило бы провести выборы и сформировать новое правительство, которое получило бы доверие населения. С таким руководством, как отметил Путин, Россия могла бы вести переговоры о мирном соглашении.

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. <...> Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется», — сказал глава государства, добавив, что Москва готова обсуждать и другие способы урегулирования конфликта, если они окажутся более эффективными.

Президент подчеркнул, что в настоящее время Москве непонятно, с кем заключать соглашения, так как украинская власть может измениться. Он добавил, что «завтра придут другие руководители», а это ставит под сомнение долгосрочную стабильность любых договоренностей. В своем выступлении Путин отметил, что практика временного международного управления уже применялась в ряде стран. Он напомнил, что ООН брала на себя управление территориями, такими как Восточный Тимор, Косово и части бывшей Югославии.

Проблема легитимности украинской власти

Путин ранее уже высказывал мнение о легитимности украинской власти. Он заявлял, что, поскольку президентские выборы на Украине в 2024 году не состоялись, а формальный срок полномочий Владимира Зеленского истек еще в мае, действующие органы власти не могут считаться законными. На встрече с моряками он вновь повторил эту позицию.

«Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он [Владимир Зеленский — прим. «Газеты.Ru») сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — сказал глава государства.

В беседе с моряками Путин подчеркнул, что отсутствие выборов ставит под вопрос легитимность власти в Киеве и может привести к тому, что фактическое руководство страной перейдет в руки радикальных группировок, в частности, «неонацистских формирований». Речь идет об украинском батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которые «приобретают все больше оружия, все больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды».

Украинские власти объясняют отказ от проведения выборов военным положением. Глава украинского ЦИК Олег Диденко отмечал, что выборы возможны только после завершения боевых действий. Сам Зеленский в феврале допускал возможность ухода в отставку ради достижения мира или вступления Украины в НАТО.

Россия «добьет» ВСУ

Помимо размышлений о возможных путях мирного урегулирования, Путин также выразил уверенность в решимости российских военных достичь поставленных целей в ходе операции на Украине. Он отметил, что российская армия действует все более эффективно и постепенно достигает стратегических успехов на всей линии фронта.

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем», — заключил президент.