Азаров оценил идею Путина о внешнем управлении на Украине

Азаров: единственным путем к миру на Украине будет внешнее управление

Идея президента России Владимира Путина о введении временного внешнего управления на Украине может стать единственным путем к установлению долгосрочного мира. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Заявление российского президента — это единственный реальный выход из этой ситуации, потому что и американцы, и российская сторона прекрасно понимают, что режим нелегитимный. И этот режим не способен установить долгосрочный мир», — сказал он.

Азаров добавил, что речь идет о том, чтобы установить временную администрацию на Украине.

28 марта Владимир Путин предложил ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН при участии США, европейских стран и партнеров России. Лидер РФ считает, что это позволило бы провести в стране выборы и сформировать новое правительство, которому доверяло бы население.

Президент также подчеркнул, что на данный момент Москва не видит, с кем на Украине можно заключить мирное соглашение, поскольку нынешняя власть нелегитимна. Путин указал на риски того, что в любой момент могут прийти другие руководители и перечеркнуть все ранее достигнутые договоренности.

Ранее в Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине.