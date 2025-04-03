В России заявили о попытке Запада сорвать диалог Москвы и Вашингтона

Страны Запада, которые заинтересованы в сохранении напряженности, пытаются сорвать диалог России и США, чтобы не допустить их сближения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, эти страны не жалеют на это ни средств, ни ресурсов.

Дмитриев добавил, что противники восстановления российско-американских отношений опасаются того, что Москва и Вашингтон найдут точки соприкосновения, а также начнут лучше понимать позиции друг друга.

Кроме того, глава РФПИ указал на то, что возможность сотрудничества США и России как в международных делах, так и в экономике «вызывает беспокойство» у Запада.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина ударами по российским энергетическим объектам пытается сорвать диалог между Россией и США.

Ранее глава РФПИ рассказал о встречах с представителями Трампа.