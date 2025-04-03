В МИД РФ назвали недопустимым надругательство над святынями Киево-Печерской лавры

Украинские власти планомерно разграбляют святыни, представляющие особую значимость для всего православного и христианского мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рейды в пещерах Киево-Печерской лавры в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что 5 марта министерство культуры Украины создало комиссию, которая должна заняться якобы «инвентаризацией и проверкой святых мощей», покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Захарова указала, что ведомство начало свою работу 28 марта, когда на территорию пещер в сопровождении сотрудников правоохранительных органов прибыли члены комиссии. Они планировали вскрывать раки с мощами для того, чтобы пересчитать их и взять образцы для ДНК-экспертизы. При этом все работы должны были проводиться под грифом секретности, отметила дипломат.

«Что же это за такие достояния как бы культуры, которые от своего народа они скрывают? Скрывают они даже не это. Они скрывают то, что каждый нормальный человек назовет кощунством», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что, по сути, под руководством министерства «антикультуры» Украины фактически начался процесс планомерного разграбления и уничтожения ценностей, которые представляют особую значимость для всего православного и христианского мира.

Подобное надругательство над святынями недопустимо и не должно быть оставлено без внимания международного сообщества, резюмировала дипломат.

28 марта Союз православных журналистов в Telegram-канале сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков.

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