Захарова оценила начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Вий вернулся в Киев», говоря о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Ее слова приводит РИА Новости.

Других комментариев по данному вопросу дипломат не дала.

До этого Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

8 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) писало, что в Киеве на башне храма на территории Киево-Печерской лавры завалился крест. В публикации говорится, что крест сняли при помощи автоколенчатого подъемника. Для этого спасатели поднялись к кресту, осторожно срезали провод и спустили его на землю.

Ранее в РПЦ допустили, что часть мощей Киево-Печерской лавры могут вывезти за рубеж.