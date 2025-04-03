В МИД России назвали цель атак Украины на энергообъекты России

Украина ударами по российским энергетическим объектам пытается сорвать диалог между Россией и США. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, Киев окончательно утратил чувство самосохранения и связь с реальностью в своем отчаянном стремлении любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог.

Дипломат подчеркнула, что для достижения этой цели Украина используют откровенно террористические методы, практически каждый день нанося удары по энергообъектам России.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

25 марта, после переговоров в Эр-Рияде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали США список объектов инфраструктуры, которые попадают под этот мораторий. Также он заявил, что достигнутые при посредничестве США соглашения с Россией вступят в силу после оглашения Вашингтоном. По словам Зеленского, такое условие назвала сама американская сторона.

Ранее Россия обвинила Украину в несоблюдении моратория на удары по энергообъектам.