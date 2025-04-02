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Россия обвинила Украину в несоблюдении моратория на удары по энергообъектам

Минобороны: ВСУ нанесли удары по российской энергетической инфраструктуре
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны России обвинило Украину в несоблюдении моратория на удары по российским энергетическим объектам. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что на фоне заявлений различных представителей Украины, начиная с президента страны Владимира Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, украинские Вооруженные силы (ВСУ) планомерно наносят удары с применением беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

25 марта, после переговоров в Эр-Рияде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали США список объектов инфраструктуры, которые попадают под этот мораторий. Также он заявил, что достигнутые при посредничестве США соглашения с Россией вступят в силу после оглашения Вашингтоном. По словам Зеленского, такое условие назвала сама американская сторона.

Ранее Мария Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.

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