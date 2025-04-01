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Демократы выступили в суде против указ Трампа о выборах

Демократы попытались через суд заблокировать указ Трампа о выборах
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Kevin Lamarque/Reuters

Лидеры Демократической партии США подали иск в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), в котором просят заблокировать указ президента страны Дональда Трампа, связанный с выборами. Об этом сообщают американские СМИ.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который обязывает предоставлять документы, подтверждающие гражданство США, при регистрации для голосования на выборах. Согласно документу, штаты, которые не предпринимают мер для «обеспечения безопасности» собственных выборов, ждет сокращение федерального финансирования. Указ также предусматривает запрет штатам подсчитывать бюллетени, полученные по почте после дня выборов.

В иске демократов подчеркивается, что конституция наделяет штаты и конгресс обладают полномочиями по регулированию выборов, а не глава государства. Истцы считают, что приказ Трампа является «неконституционным захватом власти», который, в том числе, предоставляет DOGE (департамент эффективности правительства) конфиденциальные личные сведения и усложняет проведение штатами собственных свободных и справедливых выборов.

Истцы заявили, что указ Трампа представляет из себя незаконное вмешательство в выборы, которое подрывает американскую демократию.

Ранее Трамп остался недоволен заявлениями России и Украины.

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