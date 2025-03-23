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Политолог заявил о крахе американской демократии из-за Трампа

Политолог Левицкий: США при Трампе скатились к авторитаризму, это крах демократии
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Win McNamee/Reuters

Соединенные Штаты при Дональде Трампе перестают быть демократией и скатываются в авторитаризм. Об этом заявил политолог, профессор государственного управления в Гарвардском университете Стивен Левицкий в интервью Der Spiegel.

«Мы являемся свидетелями краха нашей демократии. При Дональде Трампе США скатываются к форме авторитаризма . Это развитие событий, вероятно, не будет необратимым. Но США перестают быть демократией», — заявил эксперт.

По мнению Левицкого, речь идет о «конкурентном авторитаризме», когда формальные демократические институты сохраняются, но их суть разрушается. По его словам, демократическая конкуренция все еще существует, но она несправедлива, поскольку политики у власти якобы манипулируют ситуацией в своих интересах, используя государственные ресурсы.

До этого телеканал CNN по итогам анализа речи американского лидера пришел к выводу, что Дональд Трамп за одну речь соврал девять раз подряд.

В подробном материале телеканала разобраны девять случаев неточного использования фактов Трампом. В частности, его уличили в неточном упоминании о количестве голосов, которые он получил на президентских выборах 2024 года, преувеличении объема помощи США Украине, количества мигрантов, прибывших в США во время администрации Байдена, и торгового дефицита США с Китаем и Канадой, а также данных о числе летальных исходов употребления фентанила в США.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.

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