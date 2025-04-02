Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский сенатор свыше 24 часов без перерыва критиковал политику Трампа

AP: сенатор Букер свыше 24 часов выступал в сенате США, критикуя политику Трампа
close
Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский сенатор-демократ Кори Букер поставил рекорд по длительности выступления в сенате США — его речь продолжалась более 24 часов. Об этом пишет The Associated Press.

«Это был рекорд самой продолжительной непрерывной речи в сенате за всю историю палаты, хотя Букеру помогали коллеги-демократы, которые давали ему возможность отвлечься, задавая вопросы в зале», — говорится в публикации.

Издание отметило, что 55-летний Букер «продемонстрировал сопротивление демократов радикальным действиям президента Дональда Трампа». В частности, сенатор критиковал сокращения в офисах социального обеспечения, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) советника Трампа Илона Маска, перечислил последствия ранних указов Трампа и высказал опасения, что могут последовать более масштабные сокращения в системе социальной защиты.

AP подчеркнуло, что выступление Букера стало широкой критикой повестки дня Трампа, призванной задержать работу Сената и привлечь внимание к тому, что делают демократы, чтобы оспорить политику президента.

Накануне стало известно, что лидеры Демократической партии США подали иск в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), в котором просят заблокировать указ президента страны Дональда Трампа, связанный с выборами. Истцы считают, что приказ Трампа является «неконституционным захватом власти», который в том числе предоставляет DOGE (департамент эффективности правительства) конфиденциальные личные сведения и усложняет проведение штатами собственных свободных и справедливых выборов.

Ранее политолог заявил о крахе американской демократии из-за Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами