Американский сенатор свыше 24 часов без перерыва критиковал политику Трампа

Американский сенатор-демократ Кори Букер поставил рекорд по длительности выступления в сенате США — его речь продолжалась более 24 часов. Об этом пишет The Associated Press.

«Это был рекорд самой продолжительной непрерывной речи в сенате за всю историю палаты, хотя Букеру помогали коллеги-демократы, которые давали ему возможность отвлечься, задавая вопросы в зале», — говорится в публикации.

Издание отметило, что 55-летний Букер «продемонстрировал сопротивление демократов радикальным действиям президента Дональда Трампа». В частности, сенатор критиковал сокращения в офисах социального обеспечения, проводимые департаментом эффективности правительства (DOGE) советника Трампа Илона Маска, перечислил последствия ранних указов Трампа и высказал опасения, что могут последовать более масштабные сокращения в системе социальной защиты.

AP подчеркнуло, что выступление Букера стало широкой критикой повестки дня Трампа, призванной задержать работу Сената и привлечь внимание к тому, что делают демократы, чтобы оспорить политику президента.

Накануне стало известно, что лидеры Демократической партии США подали иск в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), в котором просят заблокировать указ президента страны Дональда Трампа, связанный с выборами. Истцы считают, что приказ Трампа является «неконституционным захватом власти», который в том числе предоставляет DOGE (департамент эффективности правительства) конфиденциальные личные сведения и усложняет проведение штатами собственных свободных и справедливых выборов.

Ранее политолог заявил о крахе американской демократии из-за Трампа.