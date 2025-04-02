Представители России и США сегодня могут встретиться в Белом доме

CBS: встреча главы РФПИ Дмитриева и Уиткоффа может пройти сегодня в Белом доме

Сегодня в Белом доме состоится встреча Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, и Стива Уиткоффа, специального посланника президента США. Об этом в соцсети X сообщила журналистка CBS News Сара Кук, ссылаясь на свои источники.

«Два источника подтвердили мне, что Стив Уиткофф встретится с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым», — написала она.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

Комментируя эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой визит возможен.

В феврале 2025 года Дмитриев был назначен специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

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