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Глава РФПИ запустил опрос на фоне сообщений о скорой встрече с Уиткоффом

Глава РФПИ Дмитриев запустил опрос перед возможным визитом в США
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Александр Вильф/РИА Новости

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил на своей странице в соцсети X опрос на тему, является ли нормализация отношений Соединенных Штатов с РФ чем-то хорошим для мира в целом.

В опрос проголосовали порядка 3 тысяч человек. Большинство выбрали вариант «да».

По информации американского телеканала CNN, на этой неделе Дмитриев может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такая встреча возможна. Какие темы могут быть подняты в ходе этого раунда переговоров и почему в Штаты отправится именно Дмитриев — в материале «Газеты.Ru».

Позднее журналистка CBS News Сара Кук, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дмитриев и Уиткофф могут встретиться в Белом доме уже сегодня. Сам глава РФПИ данные журналистов не опровергал.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоились сближением России и США.

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