В США признали отсутствие рычагов давления на Россию

У президента США Дональда Трампа нет рычагов давления на Россию. Об этом заявил американский аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети X.

«Трамп понимает, что у США нет никаких рычагов воздействия на [президента России Владимира] Путина», — написал эксперт.

Аналитик добавил, что в настоящее время Россия диктует условия капитуляции как США, так и НАТО и Украины, и будет продолжать это делать.

12 марта американский президент Дональд Трамп заявлял, что США имеют в своем арсенале «разрушительные вещи» в качестве рычага давления на Россию. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не желает этого делать, потому что хочет «увидеть мир» между сторонами российско-украинского конфликта.

В свою очередь Reuters со ссылкой на двух информированных чиновников сообщал, что в администрации президента США обсуждают вероятность того, что Вашингтон не сможет обеспечить мирное соглашение с Украиной в ближайшие несколько месяцев.

Ранее политолог сообщил, что Польша ожидает «страшный взрыв» в России.