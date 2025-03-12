Трамп сообщил, что США имеют финансовые рычаги давления на Россию

Трамп заявил, что имеет разрушительные вещи в качестве рычагов давления на РФ

США имеют в своем арсенале «разрушительные вещи» в качестве рычага давления на Россию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме, передает РИА Новости.

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. <...> Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные», — сказал он журналистам.

При этом Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать, потому что хочет «увидеть мир» между сторонами российско-украинского конфликта.

Он добавил, что ждет согласия от российской стороны на предложение о немедленном прекращении огня, в Москву уже отправилась делегация переговорщиков из США.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.