В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают вероятность того, что Вашингтон не сможет обеспечить мирное соглашение с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух информированных чиновников.

«Трамп и его главные советники намеревались достичь полного прекращения огня к апрелю или маю», — говорится в публикации.

По информации агентства, в настоящее время есть вероятность того, что трехлетний конфликт «затянется», и поэтому Белый дом разрабатывает «новые планы давления как на Киев, так и на Москву».

Незадолго до этого издание Asia Times писало, что в случае провала переговоров по заключению сделки между Россией и Украиной, которые ведут Соединенные Штаты, Вашингтон может передать республику на попечение Европы. США намерены сосредоточиться на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия же может достичь своих территориальных и политических целей в достаточно короткие сроки, добавило AT.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что Владимир Путин «хочет заключить сделку», а Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее США выступили за переговоры по Украине, отвергнув идею временного управления.