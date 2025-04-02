Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что около 30 государств готовы участвовать в «поддержании мира» на Украине. Однако политолог Павел Данилин в эфире телеканала «Царьград» раскритиковал подобные инициативы, назвав их частью стратегии по дестабилизации России.

По словам Сикорского, страны-участницы готовы присоединиться к соглашению, если Киев подпишет документ. Однако Данилин считает, что речь идет не о мире, а о выполнении задач, поставленных Западом перед Украиной с начала конфликта. Это, как отметил политолог, втягивание России в затяжное противостояние, нанесение ей стратегического поражения и провоцирование внутреннего политического кризиса.

«Если РФ вынудят покинуть новые регионы, это вызовет не просто кризис, а «страшный взрыв» внутри страны», — подчеркнул эксперт.

Данилин отметил, что Запад, осознавая невозможность победы в военном противостоянии, стремится разрушить Россию через внешнее давление и внутреннюю дестабилизацию.

«Под видом «мира» продвигаются методы, направленные на ослабление суверенитета РФ», — заключил политолог.

2 апреля Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз не может взять на себя «слишком большую» задачу по сдерживанию России. Этим должно заниматься НАТО в целом, считает политик.

Ранее глава МИД Литвы обвинил Россию в намерении «покорить» соседние страны.