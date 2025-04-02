Пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд

NHK: экономика Японии потеряет до 1,75 трлн иен из-за пошлин США на автомобили

Введение США 25%-ных пошлин на импортные автомобили может привести к потерям японской экономики в размере 1,75 трлн иен ($11,74 млрд). Такой прогноз представила аналитическая компания SMBC Nikko Securities, данные которой приводит телеканал NHK.

Расчеты учитывают влияние пошлин не только на автомобильную промышленность, но и на связанные секторы, включая логистику, металлургию и электронику.

«Максимальный совокупный ущерб достигнет 1,75 трлн иен», — отмечается в исследовании.

Пошлины затронут крупнейших японских автопроизводителей: Toyota, Honda, Nissan. Снижение экспорта может привести к сокращению рабочих мест и инвестиций в отрасли.

1 апреля гонконгское издание The Standard сообщило, что Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов.

31 марта американская газета The New York Times (NYT) писала, что союзники США теряют доверие к Вашингтону из-за агрессивной торговой политики администрации президента Дональда Трампа и его территориальных претензий.

Агентство Bloomberg сообщало, что Трамп планирует начать введение взаимных тарифов для всех стран со 2 апреля.

Ранее сообщалось, что в Японии ухудшились настроения бизнеса в сфере промышленности.