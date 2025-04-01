КНР, Япония и Южная Корея объединились против пошлин США

Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов. Об этом сообщает гонконгское издание The Standard.

Согласно договоренностям, КНР намерена закупать микросхемы у японских и южнокорейских производителей. Взамен Япония и Южная Корея будут импортировать из Китая сырье для производства полупроводников. Издание отмечает, что такое сотрудничество позволит снизить зависимость от американских санкций.

31 марта американская газета The New York Times (NYT) писала, что союзники США теряют доверие к Вашингтону из-за агрессивной торговой политики администрации президента Дональда Трампа и его территориальных претензий.

Агентство Bloomberg сообщала, что Трамп планирует начать введение взаимных тарифов для всех стран со 2 апреля.

До этого речь о взаимных тарифах шла только в отношении ряда стран. В частности, Трамп заявил, что собирается ввести ответные пошлины на импортные товары против стран Евросоюза, Китая, Бразилии, Индии, Мексики и Канады. По словам главы Белого дома, эти государства десятки лет применяли пошлины против США. Он назвал эту ситуацию «крайне несправедливой» и подчеркнул, что настала очередь Вашингтона ответить тем же.

Ранее сообщалось, что Трамп прибегнет к пошлинам против России, если по Украине не будет прогресса.