В США сообщили о росте недоверия союзников из-за политики Трампа

Союзники США теряют доверие к Вашингтону из-за агрессивной торговой политики администрации президента Дональда Трампа и его территориальных претензий. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

Для многих стран, преданных США, заявления Трампа подтвердили, что «Америке больше нельзя доверять». Даже страны, которые пока не затронуты напрямую, могут видеть, куда все идет, поскольку американский лидер угрожает экономикам союзников, их оборонным партнёрствам и даже их суверенитету, отмечает NYT.

«На данный момент они ведут переговоры, чтобы минимизировать боль от удара за ударом, включая широкий раунд тарифов, ожидаемых в апреле. Но в то же время они отступают. Готовясь к тому, что запугивание станет постоянной чертой отношений с США, они пытаются пойти своим путем», — говорится в материале.

Так, Канада договорилась с Австралией о сделке на $4,2 млрд по созданию радарной системы раннего предупреждения и обсуждает с ЕС планы военных реформ. Португалия и ряд стран НАТО пересматривают процессы закупки американских истребителей F-35. Ускорились переговоры между ЕС и Индией о договоре по свободной торговле и технологиям, Бразилия расширяет торговлю с Китаем в юанях, а Польша и Южная Корея не исключают возможность получения доступа к ядерному оружию.

По мнению NYT, ключевые причины изменения поведения союзников США — это планы Трампа ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады и других стран, заявление о намерении присоединить к США Гренландию и Канаду, а также вернуть под американский контроль Панамский канал.

Bloomberg сообщал, что президент США планирует начать введение взаимных тарифов для всех стран со 2 апреля.

Ранее СМИ узнали, куда Трамп совершит свой первый зарубежный визит как президент.