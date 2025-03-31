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В США сообщили о планах Трампа по введению взаимных тарифов для всех стран

Bloomberg: Трамп хочет ввести взаимные тарифы для всех стран 2 апреля
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует начать введение взаимных тарифов для всех стран со 2 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Тарифы Трампа должны быть обнародованы 2 апреля и будут направлены на перебалансирование мировой торговли и увеличение производства в США», — говорится в публикации.

Администрация американского лидера пока не сообщила, какие именно тарифы будут введены и как они будут рассчитываться. Также пока неизвестно, что странам надо будет сделать, чтобы освободиться от них.

В Bloomberg уточнили, что введение так называемых взаимных тарифов является центральным элементом плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США при одновременном сборе тарифных платежей для финансирования приоритетных направлений внутренней политики страны.

До этого речь о взаимных тарифах шла только в отношении ряда стран. В частности, Трамп заявил, что собирается ввести ответные пошлины на импортные товары против стран Евросоюза, Китая, Бразилии, Индии, Мексики и Канады. По словам главы Белого дома, эти государства десятки лет применяли пошлины против США. Он назвал эту ситуацию «крайне несправедливой» и подчеркнул, что настала очередь Вашингтона ответить тем же.

Ранее Трамп пригрозил РФ вторичными пошлинами за возможный срыв переговоров по Украине.

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