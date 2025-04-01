В Японии ухудшились настроения бизнеса в сфере промышленности

В Японии впервые за 4 квартала ухудшились настроения бизнеса в промышленности

Настроения промышленных компаний Японии впервые за год ухудшились. Об этом, ссылаясь на опубликованные Банком Японии данные индекса «Танкан», сообщает ТАСС.

Индекс, представляющий собой разницу между долями компаний, давших положительную и отрицательную оценки нынешней конъюнктуры, в марте снизился до 12-ти по сравнению с 14-ю в прошлом квартале. Показатель уменьшился впервые за четыре квартала. Наблюдатели считают, это связано в первую очередь с опасениями японских промышленников по поводу вводимых правительством Соединенных Штатов пошлин.

В то же время настроения бизнесменов из непромышленного сектора Японии впервые за два квартала улучшились. Так, они выросли с 33-х до 35-ти. В первую очередь это связано с увеличением количества прибывающих в страну иностранных туристов.

1 апреля гонконгское издание Standard сообщило, что Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов.

Ранее Япония попросила США отменить пошлины на сталь и алюминий для ее компаний.