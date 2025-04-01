Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии ухудшились настроения бизнеса в сфере промышленности

В Японии впервые за 4 квартала ухудшились настроения бизнеса в промышленности
close
Reuters

Настроения промышленных компаний Японии впервые за год ухудшились. Об этом, ссылаясь на опубликованные Банком Японии данные индекса «Танкан», сообщает ТАСС.

Индекс, представляющий собой разницу между долями компаний, давших положительную и отрицательную оценки нынешней конъюнктуры, в марте снизился до 12-ти по сравнению с 14-ю в прошлом квартале. Показатель уменьшился впервые за четыре квартала. Наблюдатели считают, это связано в первую очередь с опасениями японских промышленников по поводу вводимых правительством Соединенных Штатов пошлин.

В то же время настроения бизнесменов из непромышленного сектора Японии впервые за два квартала улучшились. Так, они выросли с 33-х до 35-ти. В первую очередь это связано с увеличением количества прибывающих в страну иностранных туристов.

1 апреля гонконгское издание Standard сообщило, что Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов.

Ранее Япония попросила США отменить пошлины на сталь и алюминий для ее компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами