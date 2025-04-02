Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США расширили санкции против России

Минфин США: Вашингтон ввел санкции против 4 физлиц, 3 юрлиц и сухогруза РФ
close
Alex Brandon/AP

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по России четыре физических лица, три юридических и один сухогруз. Об этом сообщает минфин США.

В новом списке американского министерства финансов указаны граждане РФ Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, а также гражданин Афганистана. Юридическими лицами, попавшими под санкции, оказались ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».

Указанные физлица и юрлица помещены в список SDGT. Туда власти Соединенных Штатов вносят лица, компании и организации в рамках «борьбы с терроризмом».

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

В последние дни в американской прессе активно обсуждают, что президент США Дональд Трамп якобы зол на российского коллегу Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами