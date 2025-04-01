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В США заявили о возможном введении «агрессивных санкций» против России

Fox News: США могут ввести жесткие санкции против «теневого флота» РФ
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты не исключают возможность ужесточения санкций против России, и рестрикции могут коснуться танкеров, которые занимаются транспортировкой российской нефти. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналист Fox News Джеки Хейнрич со ссылкой на источник.

«Администрация рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе, против российского «теневого флота», — говорится в сообщении.

По словам Хейнрич, текущую эффективность санкций в США оценивают на «3 из 10». Среди новых возможных ограничений может оказаться запрет на проход судов с нефтью из РФ по Балтийскому морю.

В последние дни в американской прессе активно обсуждают, что американский лидер Дональд Трамп якобы зол на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале »‎Газеты.Ru».

Ранее США ввели санкции против компании из Китая за помощь Ирану при создании БПЛА.

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