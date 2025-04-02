Сенаторы США пригрозили усилить санкции против России за отказ от переговоров по Украине

50 членов сената США пригрозили ввести 500%-е пошлины в отношении России, если она откажется участвовать в мирном процессе по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы, представляющие Республиканскую и Демократическую партии США, заявили, что более жесткие санкции будут задействованы, если Москва откажется вести «добросовестные переговоры» о прочном мире с Украиной. В этом случае могут быть приняты 500%-е пошлины на импортируемые товары из государств, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Авторами законопроекта выступили республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь.

1 апреля журналист Fox News Джеки Хейнрич сообщила со ссылкой на источник, что Соединенные Штаты не исключают возможность ужесточения санкций против Российской Федерации, и рестрикции могут коснуться танкеров, которые занимаются транспортировкой российской нефти.

Ранее Зеленский заявил, что ждет от Трампа новых санкций против России.