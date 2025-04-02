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В КНР заявили, что стремление Тайваня к независимости приведет к опасности войны

Минобороны КНР: независимость Тайваня несовместима с миром в регионе
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Сяоган отметил, что стремление Тайваня к независимости может привести к «опасности войны» и «невыносимым страданиям» для тайваньцев. Таким образом он высказался о военных учениях Китая «Гром в проливе — 2025А».

2 апреля стало известно, что авианосец «Шаньдун» был задействован для отработки ударов по Тайваню в ходе учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В декабре прошлого года в МИД КНР заявили, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.

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