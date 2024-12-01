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МИД Китая раскритиковал США за продажу оружия Тайваню

МИД КНР: продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения

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Dado Ruvic/Reuters

Продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. Об этом заявил МИД Китая, передает РИА Новости.

МИД Китайской Народной Республики заявил, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности КНР.

«Это нарушает международное право и посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что эти действия идут вразрез с заявлениями лидеров США о том, что они не поддерживают независимость Тайваня.

«Китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала Соединенным Штатам серьезное представление», — указали в китайском МИД.

Пекин призвал Вашингтон прекратить вооружать Тайвань и потворствовать тайваньским сепаратистам в стремлении добиться независимости оружием».

Накануне Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на $385 млн.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.

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