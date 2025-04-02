Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай задействовал авианосец «Шаньдун» в учениях рядом с Тайванем

Китай на учениях задействовал авианосец «Шаньдун» для отработки ударов по Тайваню
close
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Авианосец «Шаньдун» был задействован для отработки ударов по Тайваню в ходе учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Гром в проливе — 2025А». Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.

По словам официального представителя военного округа Ши И, группа кораблей вместе с авианосцем находится к востоку от острова. Во время учений проводится отработка координации взаимодействия для нанесения ударов по вероятному противнику на море и на суше.

До этого китайские военные начали комплексные учения вокруг Тайваня. НОАК направила сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для организации подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

В декабре прошлого года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами