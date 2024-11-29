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На Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта

Чжичжун: Тайвань извлек ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Тайвань извлек ценные уроки из конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжичжун во время выступления на Тайваньском форуме в Словакии, передает РИА Новости.

«Тайвань извлек ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной… а ассиметричная стратегия, применяемая Украиной, дает нам важные откровения», — сказал он.

Чжичжун назвал «критически важной» международную поддержку Украины, отметив ее «глубокое влияние на будущее развитие Тайваня».

27 ноября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке США лишь приведут к горестному финалу.

16 октября Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что, если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Ранее на Тайване выступили с неожиданным заявлением об Украине.

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