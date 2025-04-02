Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил кабмину ввести стимулы для студентов, работающих по специальности

Путин поручил предусмотреть стимулы студентам, работающим по профилю обучения
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Путин поручил правительству разработать меры стимулирования для студентов, совмещающих работу по профилю обучения с учебой. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

Согласно поручению, кабмин должен внедрить систему поддержки студентов, занятых на работе по своей специальности, обеспечить возможность обучения по индивидуальным учебным планам с использованием дистанционных технологий. Предварительный доклад о реализации инициативы правительство должно представить до 1 августа 2025 года, окончательный план — до 1 февраля 2026 года.

Реформа призвана повысить качество практической подготовки студентов, упрочить связь между образованием и рынком труда, снизить нагрузку на учащихся, совмещающих работу и учебу.

Российский лидер также дал поручение включить в число показателей деятельности образовательных организаций долю студентов, совмещающих обучение с работой по профилю.

Также 2 апреля Путин поручил обеспечить трудоустройство участников специальной военной операции на Украине, имеющих квалификацию инженера.

Кроме того, президент поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма для борьбы с мошенниками.

Ранее в Госдуме высказались о тайных переговорах Путина с другими президентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами