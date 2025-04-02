Путин поручил кабмину ввести стимулы для студентов, работающих по специальности

Владимир Путин поручил правительству разработать меры стимулирования для студентов, совмещающих работу по профилю обучения с учебой. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

Согласно поручению, кабмин должен внедрить систему поддержки студентов, занятых на работе по своей специальности, обеспечить возможность обучения по индивидуальным учебным планам с использованием дистанционных технологий. Предварительный доклад о реализации инициативы правительство должно представить до 1 августа 2025 года, окончательный план — до 1 февраля 2026 года.

Реформа призвана повысить качество практической подготовки студентов, упрочить связь между образованием и рынком труда, снизить нагрузку на учащихся, совмещающих работу и учебу.

Российский лидер также дал поручение включить в число показателей деятельности образовательных организаций долю студентов, совмещающих обучение с работой по профилю.

Также 2 апреля Путин поручил обеспечить трудоустройство участников специальной военной операции на Украине, имеющих квалификацию инженера.

Кроме того, президент поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма для борьбы с мошенниками.

Ранее в Госдуме высказались о тайных переговорах Путина с другими президентами.