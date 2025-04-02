Путин поручил обеспечить трудоустройство участников СВО с квалификацией инженера

Путин поручил ввести стимулы для студентов, работающих по профилю их обучения

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить трудоустройство участников специальной военной операции на Украине, имеющих квалификацию инженера. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию.

«Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции <...>, имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук», — говорится в документе.

Уточняется, что поручение адресовано правительству РФ совместно и Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Также российский лидер поручил предусмотреть стимулы для студентов, которые ведут рабочую деятельность по профилю их обучения.

«Предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения», — говорится в перечне.

Срок выполнения поручения — до 1 февраля 2026 года, предварительный доклад — до 1 августа 2025 года.

10 марта этого года Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Мишустин назвал поддержку участников СВО абсолютным приоритетом.