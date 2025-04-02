В Госдуме высказались о тайных переговорах Путина с другими президентами

У любого президента есть возможность вести непубличные диалоги с коллегами, представляющими другие страны. Об этом заявила «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова главы Сербии Александара Вучича о тайных переговорах Владимира Путина с мировыми лидерами.

«В любом случае, я уверена, что у всех президентов есть такая секретная связь, когда они могут поднять какие-то вопросы без публичности и лишнего шума», — отметила Журова.

2 апреля Вучич заявил, что не встречался с Путиным с 2021 года, однако знает как минимум двух мировых лидеров, которые вели тайные переговоры с ним. На вопрос, были ли это премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, глава Сербии ответил отрицательно. Он не стал уточнять, о ком идет речь.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя эти слова Вучича, отметил, что понятия не имеет, что имел в виду сербский лидер. Депутат отметить, что даже если такие переговоры были, то Вучич вряд ли обладает о них полной информацией.

Ранее в Белом доме заявили о разочаровании Трампа поведением Путина и Зеленского.