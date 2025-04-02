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Путин поручил создать единый механизм борьбы с мошенниками

Путину представят идеи по механизму координации против мошенников
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма для борьбы с мошенниками. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«В целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям», — говорится в сообщении.

Одной из мер является создание механизма оповещения кредитных организаций при выявлении звонка или СМС от мошенников. Данные будут предоставлять операторы связи.

Недавно выяснилось, что мошенники теперь пишут россиянам от имени Роскомнадзора. Они сообщают своим собеседникам, что их профиль на портале «Госуслуги» взломан и начинают под разными предлогами выпрашивать их личные данные.

До этого в МВД РФ сообщали, что телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа».

Ранее Путин рассказал, что обсудил с главой ЦБ борьбу с мошенничеством в сети.

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