Ле Пен: мы постоянно учим РФ демократии — они вернули нам этот урок бумерангом

Мы постоянно учим Россию демократии, теперь они вернули нам этот урок бумерангом. Об этом в интервью изданию Parisien заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую во Франции приговорили к лишению свободы и лишению возможности выдвигать кандидатуру на следующих выборах президента.

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь они сказали: «Мы вернем им этот урок бумерангом». Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение», — сказала она.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Комментируя обвинительный приговор Ле Пен, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его попранием демократии.

Ранее в России назвали решение против Ле Пен «судебной диктатурой».