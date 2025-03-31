В Кремле прокомментировали приговор Марин ле Пен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа лидеру фракции партии «Национальное объединение» Марин ле Пен.

По его словам, все больше и больше стран Европы идут по пути попрания демократических норм, тем не менее, Россия не хочет вмешиваться и никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции.

«Но, в целом, наши наблюдения говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал представитель Кремля.

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

В интервью телеканалу BFMTV Ле Пен заявила, что лидер «Национального объединения» Жордан Барделла способен стать новым президентом Франции.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.