Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали приговор Марин ле Пен

Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа Марин ле Пен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа лидеру фракции партии «Национальное объединение» Марин ле Пен.

По его словам, все больше и больше стран Европы идут по пути попрания демократических норм, тем не менее, Россия не хочет вмешиваться и никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции.

«Но, в целом, наши наблюдения говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал представитель Кремля.

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

В интервью телеканалу BFMTV Ле Пен заявила, что лидер «Национального объединения» Жордан Барделла способен стать новым президентом Франции.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами