В Молдавии оспорили приговор оппозиционеру Нестеровскому

Защита депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского оспорила решение суда, приговорившего политика к 12 годам тюрьмы. Об этом заявил адвокат Анатолий Пител, передает ТАСС.

19 марта суд в Молдавии приговорил Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Законодателя признали виновным «в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». При этом депутат не явился на заседание, поэтому приговор был оглашен в его отсутствие.

В этот же день Нестеровский получил гражданство России.

В марте лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет об Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

Ранее посол РФ в Молдавии прокомментировал «эвакуацию» Нестеровского.