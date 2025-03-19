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В Молдавии осудили оппозиционного депутата Александра Нестеровского

Молдавский суд приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы
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Александр Нестеровский/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Молдавии приговорил оппозиционного политика, члена парламента страны Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление инстанции.

В материале уточняется, что законодателя признали виновным «в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». При этом депутат не явился на заседание, поэтому приговор был оглашен в его отсутствие.

6 марта лидер блока «Победа» Илан Шор обвинил молдавские власти в желании добиться лишения свободы для двух оппозиционных депутатов. Речь идет о представителях данного политического объединения Ирине Лозован и Александре Нестеровском.

Политик выразил уверенность, что возбужденные в отношении его коллег уголовные дела были сфабрикованы. Как сказал Шор, таким образом Кишинев пытается «деморализовать всю реальную оппозицию» в республике и дискредитировать сотрудничество «Победы» с Москвой.

19 марта адвокат Анатолий Пител сообщил, что суд уже вынес приговор по делу его клиента Александра Нестеровского. Также юрист рассказал, что парламентарий получил гражданство РФ, и допустил, что между выдачей депутату российского паспорта и его судебным преследованием в Молдавии может быть какая-то связь.

Ранее Илан Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе.

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