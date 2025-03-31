Посол РФ в Молдавии прокомментировал «эвакуацию» Нестеровского

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал бездоказательными заявления молдавских властей об «эвакуации» депутата от блока «Победа» Александра Нестеровского в Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС.

«В эпоху искусственного интеллекта всякого рода видео комментировать невозможно. Поэтому мы считаем обвинения в наш адрес несостоятельными и голословными», — сказал дипломат.

До этого глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Нестеровский якобы находился на территории посольства РФ.

В феврале глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что в республике перенесли аккредитацию Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, якобы из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы.

В марте лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет о законодателях Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

Ранее молдавский депутат Нестеровский получил гражданство РФ.