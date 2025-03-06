В Молдавии хотят осудить депутатов за сотрудничество с Россией

Шор: депутатов блока «Победа» хотят осудить в Молдавии за сотрудничество с РФ

Молдавские власти рассчитывают добиться лишения свободы для двух депутатов от блока «Победа» перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество оппозиционной политической силы с Российской Федерацией. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер блока Илан Шор.

Кишинев планирует в ближайшие дни вынести обвинительные приговоры со сроком лишения свободы парламентариям Ирине Лозован и Александру Нестеровскому.

Шор назвал это «откровенным политическим процессом». По его мнению, власти Молдавии используют сфабрикованные уголовные дела, чтобы провести показательный суд над депутатами.

«Задача очевидна — запугать и деморализовать всю реальную оппозицию, а также дискредитировать наше сотрудничество с Россией, курс на сближение со странами ЕАЭС», — сказал Шор.

Политик добавил, что такие дела намеренно рассматриваются за кратчайшие сроки, чтобы успеть убрать оппозиционных лидеров с политической арены Молдавии до парламентских выборов.

Ранее Илан Шор предрек начало процесса воссоединения постсоветских стран.