Молдавский депутат Нестеровский получил гражданство РФ

Член молдавского парламента Александр Нестеровский получил гражданство РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил адвокат депутата Анатолий Пител.

Он не исключил, что между выдачей законодателю российского паспорта и его судебным преследованием в Молдавии есть связь.

«Сегодня суд, кишиневский, вынес приговор по его делу, которое мы считаем политически мотивированным. Может быть, есть какая-то взаимосвязь», — сказал юрист.

6 марта лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет о законодателях Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

По словам политика, возбужденные против его коллег дела были сфабрикованы. Шор выразил уверенность, что руководство республики стремится дискредитировать сотрудничество блока «Победа» с российской стороной и «деморализовать всю реальную оппозицию».

Во второй половине 2025 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Согласно законодательству страны, голосование не может состояться раньше 11 июля и позже 11 октября, так как предыдущие выборы прошли 11 июля 2021 года.

Ранее в РФ заявили, что Майя Санду не приняла верительную грамоту российского посла в Молдавии.