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Гендиректор МАГАТЭ рассчитывает посетить Иран до конца месяца

Гендиректор МАГАТЭ Гросси намерен до конца месяца посетить Тегеран
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении до конца апреля посетить Иран для обсуждения ядерной сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гросси, для поездки в Тегеран рассматриваются ближайшие недели. Вероятно, визит состоится в этом месяце.

Глава МАГАТЭ выразил мнение, что недавние заявления президента США Дональда Трампа доказывают необходимость достижения «хорошего, крепкого» соглашения. Поэтому Гросси вновь отправится в Иран.

30 марта Трамп пригрозил «не виданными ранее бомбардировками», если Соединенные Штаты и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

23 марта помощник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия», США намерены добиваться от Тегерана полного отказа от ядерной программы.

Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.

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