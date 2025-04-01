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Власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

Власти Франции подозревают Ле Пен в угрозах судьям
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Stephanie Lecocq/Reuters

Власти Франции инициируют новое расследование против лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, обвиняя ее в неуважении и угрозах судьям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В публикации отмечается, что расследование было начато после того, как судьи парижского уголовного суда, приговорившие Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора, начали получать угрозы.

1 апреля Ле Пен сравнила вынесенный ей приговор с атомной бомбой, которая помешает ей участвовать в президентских выборах в 2027 году.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее власти Венгрии заявили, что приговор Ле Пен показал суть демократии.

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