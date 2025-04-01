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Власти Венгрии заявили, что приговор Ле Пен показал суть демократии

Сийярто о приговоре Ле Пен: патриотов убирают, либералам можно все
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Stephanie Lecocq/Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал приговор лидеру фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

По его словам, приговор Ле Пен показал суть демократии, когда патриотов убирают всеми средствами, а «провоенным брюссельцам» позволено все, в том числе мошенничество.

«Решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает «либеральная демократия»: патриотов можно убрать любой ценой: судебными решениями, внешним вмешательством, ... , в то время как провоенным брюссельцам разрешено делать все: удалять текстовые сообщения о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, красть мобильные телефоны, вести инсайдерскую торговлю», — написал Сийярто.

До этого председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор Ле Пен, заявил, что французам следует подумать об учреждении Шестой Республики.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.

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