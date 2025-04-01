Ле Пен сравнила свой приговор с бомбой

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен сравнила вынесенный ей приговор с атомной бомбой, которая помешает ей участвовать в президентских выборах в 2027 году. Такое заявление она сделала во время выступления перед депутатами своей партии, трансляцию вел BFMTV.

По словам политика, если действующие власти Франции используют против оппозиции настолько мощное оружие, то это говорит о том, что оппозиционные политики находятся на грани победы на выборах.

Ле Пен добавила, что ее партия не позволит властям продолжать воплощать в жизнь их план, чтобы защитить французов, которые имеют право голосовать за кого хотят.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее во Франции рассказали, когда Ле Пен сможет обжаловать приговор.